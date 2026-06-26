Вестник Кавказа

Израиль ликвидировал подземный объект "Хезболла" в Ливане

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильские военные нанести удар по югу Ливана – был ликвидирован подземный туннель, в котором отряды "Хезболла" хранили оружие, говорится в заявлении Нетаньяху и Каца.

Армия Израиля на юге Ливана уничтожила крупный подземный склад-туннель, который использовался вооруженными отрядами шиитской организации "Хезболла", следует из совместного заявления премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и министра обороны  Исраэля Каца.

Удар был нанесен по объекту в окрестностях поселка Мадждаль-Зун в Южном Ливане.

"В туннеле длиной более 200 метров на глубине более 25 метров находились сотни единиц оружия и несколько пусковых установок, предназначенных для нанесения ударов по территории Государства Израиль и его гражданам"

– заявление Израиля

Отмечается, что израильская сторона заранее уведомила Вашингтон и американского представителя в Ливане о проведении данной операции.

"Бойцы и командиры Армии обороны Израиля останутся в зоне безопасности в Южном Ливане и продолжат уничтожать террористическую инфраструктуру, устранять угрозы северным населенным пунктам и защищать безопасность граждан Израиля"

– заявление

Отметим, что в достигнутом 26 июня рамочном соглашении Израиля и Ливана говорится об остановке боевых действий и постепенном выводе израильских сил с юга соседнего государства.

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