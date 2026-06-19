Вестник Кавказа

В ЦБ РФ рассказали о наличии пространства для снижения ключевой ставки

Набиуллина Эльвира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эльвира Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки. Она подчеркнула, что пространство для этого по-прежнему есть.

Пространство для снижения ключевой ставки в России сохраняется. Об этом сообщили председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на полях Финансового конгресса ЦБ РФ.

В интервью Наиле Аскер-заде для "Вестей" она отметила, что в этом месяце Банк России будет обновлен обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть.

"До этого мы исходили, что да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки"

– Эльвира Набиуллина

При этом она отметила, что сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от развития экономической ситуации.

Напомним, в июне ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%.

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