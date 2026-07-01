В МИД Турции осудили нападение в Дамаске

Анкара осудила взрыв в Дамаске, в ходе которого погибли 5 человек. В МИД Турции заявили, что инцидент направлен на подрыв стабильности в Сирии.

Дипведомство Турции осудило нападение на столицу Сирии, в ходе которого погибли люди. В МИД страны выразили уверенность, что подобные акции не повлияют на ситуацию в стране, которая восстанавливается после многолетней войны.

"Мы верим, что лучший ответ на подобные попытки, направленные на подрыв прогресса в обеспечении устойчивой стабильности и безопасности в Сирии, а также кругам, стремящимся нарушить общественный порядок, даст сирийский народ, сохранив свое единство и сплоченность"

– МИД Турции

Отметим, что в ходе нападения было применено взрывное устройство. Пять человек погибли, 16 получили ранения различной степени тяжести. Проводится расследование.