Тбилиси нацелился на стратегическое партнерство с Ташкентом

Грузия и Узбекистан обсуждают заключение стратегического партнерства. Такое заявление сделала 2 июля глава грузинского МИД Мака Бочоришвили.
Руководитель внешнеполитического ведомства встретила президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в аэропорту в Тбилиси. Далее в президентском дворце началась официальная церемония встречи.
"Безусловно, это историческая возможность перехода отношений между нашими странами на новый этап. Мы обсуждаем оформление стратегического партнерства, чтобы наши отношения еще более углубились и усилились"
– Мака Бочоришвили
Ранее сообщалось, что в рамках визита в Грузию Мирзиеев встретится с местным коллегой Михаилом Кавелашвили, а также с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Стороны планируют подписать пакет двусторонних документов, которые затрагивают различные сферы сотрудничества.