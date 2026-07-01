Вестник Кавказа

Тбилиси нацелился на стратегическое партнерство с Ташкентом

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© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии хотят оформить стратегическое партнерство с Узбекистаном, сообщила Мака Бочоришвили. По ее словам, стороны уже обсуждают данный вопрос.

Грузия и Узбекистан обсуждают заключение стратегического партнерства. Такое заявление сделала 2 июля глава грузинского МИД Мака Бочоришвили.

Руководитель внешнеполитического ведомства встретила президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в аэропорту в Тбилиси. Далее в президентском дворце началась официальная церемония встречи.

"Безусловно, это историческая возможность перехода отношений между нашими странами на новый этап. Мы обсуждаем оформление стратегического партнерства, чтобы наши отношения еще более углубились и усилились"

– Мака Бочоришвили

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Грузию Мирзиеев встретится с местным коллегой Михаилом Кавелашвили, а также с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Стороны планируют подписать пакет двусторонних документов, которые затрагивают различные сферы сотрудничества.

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