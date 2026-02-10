Президент Узбекистана прилетит в Грузию с государственным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе завтра посетит Грузию с двухдневным государственным визитом и проведет переговоры с первыми лицами государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев готовит государственный визит в Грузию – он начнется завтра и продлится два дня, сообщили в аппарате президента страны.

В Тбилиси пройдут переговоры главы Узбекистана с его грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили и премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе, в ходе которых первые лица двух стран обсудят укрепление двусторонних отношений, развитие политического диалога, межпарламентских и межрегиональных связей, а также расширение торгово-экономического сотрудничества, передает Podrobno.uz.

Особое внимание лидеры двух стран акцентируют на совместных проектах в промышленности, фармацевтике, сельском хозяйстве, туризме, энергетике и IT-секторе. Также они обсудят развитие транспортной логистики и расширение экспорта узбекской продукции.

По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов в различных сферах сотрудничества, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня в Тбилиси начал работу бизнес-форум "Узбекистан-Грузия", участники которого познакомятся с инвестиционным потенциалом Узбекистана, торговля с которым в последние годы демонстрирует устойчивый рост. Задача форума – закрепить развитие межгосударственного сотрудничества, провести обмен мнениями представителей бизнес-сообщества двух стран в инвестиционной сфере, а также расширить торгово-экономические связи между Грузией и Узбекистаном.