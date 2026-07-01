США назвали Ирану условие для разморозки активов – СМИ

Вашингтон пообещал Тегерану разморозить активы при бесплатном проходе через Ормуз. По данным источников, в Иране эту идею отвергли.

Соединенные Штаты обратились к Ирану с предложением отказаться от планов взимать деньги за проход судов через Ормузский пролив в обмен на разморозку части активов, которые находятся за рубежом. Об этом сообщают источники.

По данным The Wall Street Journal, на этой неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер побывали в Доху. В ходе визита они обсуждали с посредниками из Катара пути выхода из тупика в переговорах.

Издание отмечает, что США готовы будут предоставить Ирану доступ к части из примерно $100 млрд замороженных иранских средств, если он откажется от претензий на контроль над Ормузом и взимания платы с судов.

Отмечается, что Иран отверг это предложение. Исламская Республика настаивает на том, что она имеет право контролировать Ормузский пролив. Военные ИРИ также сообщили о готовности принять жесткие меры в отношении судов, которые будут следовать вне одобренных маршрутов.