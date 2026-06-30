Сирия предлагает создавать маршруты в обход Ормузского пролива

Власти Сирии считают разумным, учитывая длящуюся несколько месяцев ситуацию с Ормузским проливом, задуматься о запуске альтернативных маршрутов.

Обходной маршрут через сирийские порты к странам Персидского залива может помочь смягчить кризис, вызванный долгим закрытием Ормузского пролива, такое заявление сделал министр транспорта Сирии Яаруб Бадер.

"Мы приветствуем каждую такую инициативу... Мы ждем, чтобы такой интерес перерос в проекты"

– Яаруб Бадер

Он напомнил, что Сирия на всем протяжении своего существования выполняла фундаментальную роль, соединяя запад с востоком.

Министр добавил, что Дамаск ожидает от партнеров "практических шагов" в этой сфере. В то же время, сирийские власти, добавил он, уже и сами работают над развитием сети шоссейных и железных дорог.