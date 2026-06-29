Банк России: может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки

ЦБ РФ ожидает, что в среднесрочной перспективе может измениться на более высокую траектория ключевой ставки. Следующее заседание по ставке состоится в конце июля.

В "Резюме обсуждения ключевой ставки" ЦБ РФ говорится, что для стабилизации инфляции в стране траектория ключевой ставки может измениться на более высокую.

"С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе"

– ЦБ РФ

В апреле Центробанк прогнозировал на текущий год среднюю ключевую ставку на уровне 14-14,5%, на 2027 год – на уровне 8-10%.

Регулятор указал, что инфляционная динамика давала основания для снижения уровня ключевой ставки, однако сейчас пространство для смягчения денежно-кредитной политики сократилось из-за реализовавшихся проинфляционных рисков.

В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 14,25%, она была понижена до этого уровня на заседании, состоявшемся 19 июня. Следующее заседание ЦБ РФ по ставке пройдет 24 июля.