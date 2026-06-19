Ключевую ставку стоит снижать – Греф

Глава Сбербанка Герман Греф призвал ЦБ снижать уровень ключевой ставки, поскольку экономика уже переохлаждена.
Ключевую ставку Банка России необходимо снижать, такое заявление сделал Глава Сбербанка Герман Греф.
Об этом он сообщил на годовом собрании акционеров кредитной организации.
"То, что применяется сегодня - совершенно очевидно, мы переохладили уже экономику. И ставку нужно снижать"
– Герман Греф
Глава Сбербанка отметил, что "экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может".
"Реальные ставки у нас в районе 10%. Это ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. И 10% - ставка, которая может применяться на коротком горизонте чтобы охладить экономику"
– Герман Греф
По его словам, российская экономика уже переохлаждена, надобности в высокой ставке нет.