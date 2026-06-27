Сухум принял первый авиарейс из Екатеринбурга

Сегодня днем в Сухумском аэропорту совершил посадку первый авиарейс из Екатеринбурга, который выполнила авиакомпания "Уральские авиалинии". Новое направление стало седьмым в маршрутной сети воздушной гавани.

Сегодня воздушная гавань столицы Абхазии Сухума приняла первый регулярный авиарейс из столицы Урала Екатеринбурга – российских туристов доставила авиакомпания "Уральские авиалинии", сообщили в аэропорту.

"Обеспечивая авиасообщение с Екатеринбургом, мы позволяем большому количеству граждан РФ посетить замечательную Абхазию. Также позволяем жителям Абхазии расширить свои возможности по авиационной доступности и путешествия как по территории России, так и за рубеж"

- гендиректор Сухумского международного аэропорта Руслан Блиндюк

С этого дня авиарейсы между Сухумом и Екатеринбургом будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям, из Екатеринбурга авиалайнер будет вылетать в 10:50, а приземляться в Сухуме в 12:30. Уже через час, в 13:30, самолет вылетит обратно и сядет в Екатеринбурге в 19:00, говорится в сообщении, передает Sputnik Абхазия.

Новый авиарейс стал седьмым для маршрутной сети аэропорта Сухум – в столицу Абхазии уже летают авиарейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Минеральных Вод, Уфы, Калуги и Ханты-Мансийска. В скором времени сюда начнут летать самолеты из Оренбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Челябинска и Омска.