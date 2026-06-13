Отдых в Абхазии 2026: что это за страна и что там посмотреть?

Никита Голованов

В 2026 году туристы продолжают выбирать отдых в Абхазии. Расскажем о погоде, столице, населении, флаге, религии, городах и валюте Абхазии, а также об экскурсиях и отдыхе в Абхазии 2026.

Абхазия с каждым годом становится все более привлекательным туристическим направлением для граждан России и стран Ближнего Зарубежья. В июне 2026 года страна вошла в десятку наиболее популярных направлений для отдыха у россиян. В этой статье ответим на самые частые вопросы об Абхазии, ее жителях и о том, почему ее следует выбрать для туристической поездки.

Где находится Абхазия?

Абхазия – небольшое государство, территория которого охватывает побережье Черного моря на северо-западе Южного Кавказа. Площадь республики составляет 8665 кв км. Абазия граничит с Россией и Грузией. Рельеф страны – черноморское побережье и горы, на юго-востоке охватывает часть Колхидской низменности.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Флаг Абхазии

На флаге республики изображены семь горизонтальных зеленых и белых линий и красный прямоугольник в верхнем левом углу, на котором – белая правая ладонь и семь белых звезд. У символов на флаге Абхазии древняя история: белая десница использовалась в качестве государственного символа уже во времена Абхазского царства, а общая структура флага с белыми и зелеными полосами и звездами является наследием традиции флага Горской Республики, существовавшей на Кавказе в 1918-1919 годах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Города Абхазии

Большая часть городов Абхазии расположена на побережье Черного моря. Наиболее крупные из них – Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Очамчыра и столица Сухум. Единственными городами, расположенными не у самого побережья, являются Гал и Ткуарчал.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Столица Абхазии Сухум

Сухум – крупнейший город республики и ее столица. У этого города богатая история. Еще в VI веке до н.э. здесь была основана греческая колония Диоскурия, в Средние века город являлся важным центром восточного Причерноморья, а в начале XIX века стал частью Российской Империи. В советское время Сухум был столицей Абхазской АССР, а с 1992 года – столицей Республики Абхазия. Сегодня его население составляет более 64 тыс человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазия: население

По данным 2016 года, в стране проживало более 243 тыс человек, свыше половины которых – городское население. Наиболее многочисленными народами, проживающими в Абхазии, являются абхазы, грузины, армяне и русские.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Религия в Абхазии

Почти две трети населения страны – православные христиане, однако также в Абхазии проживают мусульмане (около 14%) и люди, исповедующие традиционные местные верования. Религиозные святыни Абхазии одновременно представляют собой уникальные достопримечательности страны. Например, это Пицундский храм, Бедийский собор или Ново-Афонский монастырь.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Валюта Абхазии

Официальная денежная единица страны – абхазский апсар, однако параллельной и гораздо более распространенной валютой является российский рубль, который используется повсеместно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии

Климат в Абхазии различается в прибрежных и горных районах. Вблизи моря это влажный субтропический климат, а среднегодовая температура +15°С. В горных районах страны климат более холодный (от +2°С до -2°С зимой и +16-18°С летом), в холодное время года может выпадать снег.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых в Абхазии

Туризм – важнейшая отрасль экономики страны. Теплый субтропический климат, пляжи и море, богатая культура и большое количество природных и исторических достопримечательностей – все это делает Абхазию очень привлекательным направлением для отдыха туристов из разных стран. Остановимся подробнее на отдельных сферах туризма Абхазии.

Пляжи в Абхазии преимущественно галечные, но есть также и песчаные. Они есть в Сухуме, Пицунде, Гудауте, Гаграх и других городах. Часть пляжей относятся к территориям отелей, санаториев и домов отдыха.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Сами по себе отели также являются важной частью туристической отрасли Абхазии. Поскольку большая часть городов расположена на побережье, развитие отельного бизнеса стало приоритетной задачей для экономики страны. Сегодня в республике можно выбрать отдых в гостиницах на любой вкус, большая часть из них расположена в черте города или недалеко от таких городов как уже упомянутые выше Сухум, Гагра, Пицунда и другие.

Уже в советское время Абхазия (наряду с Крымом и некоторыми другими регионами) получила в народе титул "всесоюзной здравницы". Сегодня республика предлагает широкий спектр санаториев, многие из которых расположены у моря. Это позволит отдыхающим не только насладиться теплым климатом и морем, но и поправить здоровье.

Важной частью пляжного отдыха в Абхазии также могут стать памятники старины, которыми богаты города страны. Например, в Сухуме отдыхающие смогут увидеть остатки древней греческой крепости Диоскуриада, которая является самой ранней греческой колонией в регионе, или развалины крепости царя Баграта III.

Горный туризм также является востребованным туристическим направлением в Абхазии. Для путешественников существуют несколько маршрутов разной степени сложности, на которых отдыхающие смогут видеть первозданную красоту гор Абхазии и отдохнуть от городского шума.

Кроме того, к горному туризму Абхазии относятся также и пещеры, что подойдет для любителей необычного отдыха. Они различаются по степени доступности. В стране есть оборудованные для посещения пещеры, например, Новоафонская пещера, а также пещеры для подготовленных спелеотуристов, где необходимы специальное снаряжение и навыки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Визитной карточкой природного туризма Абхазии является озеро Рица. Самое большое озеро страны, оно находится в горах в Гудаутском районе, добраться до него можно на машине из Гагры или Пицунды. Это озеро стало важной достопримечательностью края уже в советское время – сегодня у туристов здесь есть возможность не только полюбоваться природной красотой, но и посетить государственную дачу И.В. Сталина, ставшую музеем.

Какие экскурсии есть в Абхазии?

Существует большое количество турагентств, организующих поездки в Абхазию. Из них можно выбрать наиболее подходящие под собственные пожелания: осмотр исторических достопримечательностей, посещение природных заповедников или экскурсия в горные районы. Кроме крупных агентств в Абхазии работает большое количество частных экскурсоводов, которые помогут в путешествии и покажут самые лучшие места.

Так, интересным местом для посещения с экскурсией может стать этнографический парк "Апсны", расположенный к северу от Гудауты. Здесь посетители смогут лучше познакомиться с культурой и историей Абхазии, попробовать национальную кухню и поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам. Посещение парка может быть интересным как взрослым, так и детям, с парком работают гиды, которые помогут в посещении.

Абхазия – очень гостеприимная страна, здесь всегда рады туристам. Поездка в эту страну обязательно оставит самые лучшие впечатления.