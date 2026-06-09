Абхазия ожидает 2 млн туристов в этом году

Турпоток в Абхазию по итогу 2026 года может превысить 2 млн человек, в прошлом году в республике отдохнуло почти 1,9 млн человек.

В министерстве туризма Абхазии рассказали об ожиданиях по туристическом потоку в республику в этом году.

Глава Минтуризма Абхазии Астамур Логуа отметил, что начало летнего сезона в этом году сдержанное – сказывается холодная погода и правила въезда с детьми младше 14 лет.

Ранее было введено требование о въезде детей по загранпаспорту, что негативно сказалось на раннем бронировании, оно оказалось на 20-30% ниже, чем в прошлом году. В начале апреля было решено, что российские дети по-прежнему смогут посещать Абхазию по свидетельству о рождении.

"Для Абхазии были сделаны такие исключения и ситуация стала выправляться. На прошлой неделе отставание (по бронированию) составляло уже 6%, а сейчас, думаю, уже вышли к прошлогодним показателям"

– Астамур Логуа

Министр рассказал ТАСС на международном туристическом форуме "Путешествуй", что в этом году республика ждет увеличения потока туристов.

"Если все сложится благоприятно, хотелось бы преодолеть планку в 2 млн туристов по итогам текущего года. В прошлом году за 12 месяцев в Абхазии побывало 1 млн 880 тыс туристов"

– Астамур Логуа

При этом свыше 90% туристического потока в республику составляют граждане России.

Отметим, что добраться в Абхазию россияне могут различными видами транспорта, в том числе самолетом – с мая 2025 года в Сухуме действует аэропорт.