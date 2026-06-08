Море в Абхазии свободно от болезнетворных вирусов и бактерий

Вода в Черном море у побережья Абхазии безопасна для купания: по словам специалистов, в ней нет ни болезнетворных бактерий, ни вирусов.

Никаких болезнетворных бактерий и вирусов в морской воде в Абхазии нет, об этом рассказала главный санитарный врач республики Алла Беляева.

По ее словам, воду в море исследуют на предмет наличия сопутствующей сапрофитной микрофлоры: по ней можно определить, нет ли в воду патогенных микроорганизмов.

"За более чем 20 лет моей практики не было случая, чтобы из морской воды был выделен патогенный, именно болезнетворный микроорганизм"

– Алла Беляева

Главный санврач добавила, что вдобавок к бактериологическим исследованиям устраивается и вирусологический контроль (ПЦР). За все время его проведения (три года) некоторое количество вирусов было обнаружено только дважды, причем в конце пляжного сезона, то есть в сентябре, – специалисты нашли ротавирус и астровирус.

Беляева подчеркнула, что повторные исследования не подтвердили наличия этих вирусов.