Более 3 тыс новых рабочих мест планируют создать до 2030 года в Северной Осетии

В Северной Осетии за следующие четыре года благодаря инвестициям создадут около 3,5 тыс новых мест на рынке труда.

Около 3,5 тыс. новых рабочих мест будет создано в Северной Осетии к 2030 году, такое заявление сделал врио министра экономического развития республики Олег Быкадоров.

Он уточнил, что достичь желаемой цели помогут инвестиционные проекты.

"Значимый вклад в развитие экономики региона вносят пять "прорывных" проектов, включающих 12 подпроектов в сферах туризма, логистики и АПК. Общая стоимость проектов - более 77,9 млрд рублей, из которых около 59 млрд - внебюджетные средства"

– Олег Быкадоров

В настоящее время в Северной Осетии находятся в стадии реализации 39 инвестиционных проектов, стоимость которых оценивается в 143 млрд рублей.

Благодаря им планируется создание около 11,7 тыс. рабочих мест в республике, рассказал он.

Сейчас уже введены в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс аэропорта "Влдикавказ", парк "Южные ворота" и строится плодохранилище ООО "Казачий хутор", рассказал в интервью ТАСС Олег Быкадоров.