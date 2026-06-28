В Венесуэле объявили национальный траур по жертвам землетрясений

Национальный траур объявлен в Венесуэле с 1 по 7 июля в память о погибших при разрушительных землетрясениях, число жертв которых уже превысило 2 тыс человек.

В Венесуэле объявили семидневный национальный траур с 1 по 7 июля в память о погибших в результате разрушительных землетрясений. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

"В память о жертвах я приняла решение объявить national траур сроком на семь дней"

- Дельси Родригес

Она также выразила соболезнования семьям погибших, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим и выразила поддержку родным пропавших без вести.

По словам председателя Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригеса, число погибших в результате двух подземных толчков достигло 2295 человек. Количество пострадавших выросло до 11 267 человек, еще почти 13 тыс жителей остались без жилья.

При этом в ООН считают пропавшими без вести около 50 тыс человек. Хорхе Родригес отметил, что порядка 30 тыс из них находились в портовой зоне города Ла-Гуайра, который оказался наиболее пострадавшим от стихийного бедствия.

Напомним, ранее в ночь на 25 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. В результате стихийного бедствия в стране были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, а также закрыт главный аэропорт.