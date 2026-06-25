Турция поможет Венесуэле справиться с последствиями мощного землетрясения

Мощное землетрясение произошло в Венесуэле в середине этой недели. Жертвами подземных толчков стали свыше 1,4 тыс человек.

Турецкая спасательная группа прибыла в Венесуэлу, чтобы помочь устранить последствия сильнейшего землетрясения. Об этом пишут 28 июня турецкие СМИ.

Согласно информации, из Турции в Каракас на двух военных транспортных самолетах прилетели 45 спасателей четыре поисково-спасательные собаки и 20 военнослужащих.

Уточняется, что воздушные судна доставили также гуманитарную помощью.

Напомним, мощное землетрясение потрясло Венесуэлу вечером 24 июня. С интервалом менее чем в минуту произошло два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. Жертвами стихийного бедствия стали более 1,4 тыс человек. Около 3,2 тыс человек получили различные травмы.