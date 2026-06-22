Вестник Кавказа

Авария на коллекторе оставила без воды более 10 санаториев в Кисловодске

Авария на коллекторе оставила без воды более 10 санаториев в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты устраняют последствия аварии в Кисловодске, оставившей без воды свыше 10 санаториев. Восстановить подачу воды планируется вечером.

В Кисловодске в результате аварии на канализационном коллекторе осталась без воды часть улиц и санатории. Об этом сообщил 1 июля глава города Евгений Моисеев.

По его словам, водоснабжения в настоящее время нет в 11 санаториях и на 17 улицах, в том числе Курортном Бульваре.

Глава города отметил, что специалисты уже приступили к ремонтным работам.

"Ориентировочное время окончания работ до 18:00 мск"

– Евгений Моисеев

В пресс-службе городской администрации также поведали, что из-за засора коллектора подтоплено около 10 домов.

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