Вестник Кавказа

Авария оставила без воды семь населенных пунктов Ставрополья

Авария оставила без воды семь населенных пунктов Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье устраняют аварию, оставившую без воды жителей ряда населенных пунктов. Завершить работы планируется в понедельник днем.

В Ставропольском крае остались без воды жители семи населенных пунктов. Об этом 22 июня сообщил на своих страницах в социальных сетях глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.

Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты устраняют утечку на водопроводе Прикумского участка, в связи с чем временно ограничено водоснабжение ряда сел Минераловодского округа.

"В связи с выявленной утечкой будет ограничено водоснабжение абонентам: поселок Мирный, села Долина, Прикумское, Успеновка, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка"

– Максим Гаранжа

Ссылаясь на данные "Ставрополькрайводоканала", он отметил, что воды сейчас нет в трех три детских садах, школе и больнице.

Завершить работы на водопроводе планируется до 15:00 (мск).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
390 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.