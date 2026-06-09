Авария оставила без воды семь населенных пунктов Ставрополья

На Ставрополье устраняют аварию, оставившую без воды жителей ряда населенных пунктов. Завершить работы планируется в понедельник днем.

В Ставропольском крае остались без воды жители семи населенных пунктов. Об этом 22 июня сообщил на своих страницах в социальных сетях глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.

Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты устраняют утечку на водопроводе Прикумского участка, в связи с чем временно ограничено водоснабжение ряда сел Минераловодского округа.

"В связи с выявленной утечкой будет ограничено водоснабжение абонентам: поселок Мирный, села Долина, Прикумское, Успеновка, Дунаевка, Еруслановка, Орбельяновка"

– Максим Гаранжа

Ссылаясь на данные "Ставрополькрайводоканала", он отметил, что воды сейчас нет в трех три детских садах, школе и больнице.

Завершить работы на водопроводе планируется до 15:00 (мск).