Оставившую без воды 13 населенных пунктов аварию устранили на Ставрополье

Специалисты завершили работы по устранению аварии, в результате которой ограничения водоснабжения произошли у жителей 13 населенных пунктов. В настоящее время ведется заполнение водовода.

В Минераловодском округе Ставропольского края устранили аварию, оставившую без воды ряд сел и хуторов. Об этом рассказал 9 июня глава округа Максим Гаранжа.

Он подчеркнул, что полностью водоснабжение будет полностью восстановлено к утру среды.

"Утечка на магистральном водоводе устранена. Ведется заполнение водовода, ориентировочно до 9:00 среды, что обусловлено большой протяженностью системы водоснабжения"

– Максим Гаранжа

Он сообщил, что по согласованию с Роспотребнадзором в хуторе Перевальный ведутся мероприятия по гиперхлорированию воды. В связи с этим в работе находятся 3 из 4 фильтров. Качество воды контролируется.

Ранее сообщалось, что на магистральном водоводе в Минераловодском округе произошла утечка диаметром 400 мм. Ограничения водоснабжения коснулись жителей пяти сел и восьми хуторов.