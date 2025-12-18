Оставившую без воды 13 населенных пунктов аварию устранили на Ставрополье

В Минераловодском округе Ставропольского края устранили аварию, оставившую без воды ряд сел и хуторов. Об этом рассказал 9 июня глава округа Максим Гаранжа.
Он подчеркнул, что полностью водоснабжение будет полностью восстановлено к утру среды.
"Утечка на магистральном водоводе устранена. Ведется заполнение водовода, ориентировочно до 9:00 среды, что обусловлено большой протяженностью системы водоснабжения"
– Максим Гаранжа
Он сообщил, что по согласованию с Роспотребнадзором в хуторе Перевальный ведутся мероприятия по гиперхлорированию воды. В связи с этим в работе находятся 3 из 4 фильтров. Качество воды контролируется.
Ранее сообщалось, что на магистральном водоводе в Минераловодском округе произошла утечка диаметром 400 мм. Ограничения водоснабжения коснулись жителей пяти сел и восьми хуторов.