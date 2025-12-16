Вестник Кавказа

Систему водоснабжения улучшат в регионах Ставрополья

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В семи населенных пунктах Ставропольского края будут обновлены участки нескольких водоводов.

На Ставрополье обновят систему водоснабжения в семи населенных пунктах региона, сообщил глава региона Владимир Владимиров на своей официальной странице.

"Завершаем большой объем работ (...) в семи населенных пунктах: поселках Новокучерлинский, Красный Маныч, сел Кучерлы, Кендже-Кулак, Подлесное, аулов Сабан-Антуста, Шарахалсун в Туркменском и Труновском округах. Это почти 7 тысяч жителей"

– Владимир Владимиров

Сообщается о ремонте на аварийных участках водоводов, осуществляющих водоснабжение.

Ремонтные работы реализуются в рамках президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а также при поддержке местной власти, уточнил Владимиров.

Планируется завершение ремонтных работ к лету следующего года.

Ранее стало известно, что в течение 2025 года на Ставрополье было выделено свыше 12,7 млрд рублей на модернизацию водоснабжения и водоотведения.

