Систему водоснабжения улучшат в регионах Ставрополья

На Ставрополье обновят систему водоснабжения в семи населенных пунктах региона, сообщил глава региона Владимир Владимиров на своей официальной странице.
"Завершаем большой объем работ (...) в семи населенных пунктах: поселках Новокучерлинский, Красный Маныч, сел Кучерлы, Кендже-Кулак, Подлесное, аулов Сабан-Антуста, Шарахалсун в Туркменском и Труновском округах. Это почти 7 тысяч жителей"
– Владимир Владимиров
Сообщается о ремонте на аварийных участках водоводов, осуществляющих водоснабжение.
Ремонтные работы реализуются в рамках президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а также при поддержке местной власти, уточнил Владимиров.
Планируется завершение ремонтных работ к лету следующего года.
Ранее стало известно, что в течение 2025 года на Ставрополье было выделено свыше 12,7 млрд рублей на модернизацию водоснабжения и водоотведения.