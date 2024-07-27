В Казахстане рухнул мост через реку Келес

Минувшей ночью в Туркестанской области Казахстана произошло обрушение моста через реку Келес: трещину на путепроводе обнаружили еще 7 месяцев назад, однако спустя чуть более полугода старый мост не выдержал нагрузки.

В Туркестанской области Казахстана минувшей ночью рухнул мост через реку Келес – еще весной при осмотре сооружения на нем обнаружили трещину: это произошло 17 мая, а ровно через 7 месяцев он рухнул, рассказали в акимате Келесского района области.

"По предварительным данным, опасность возникла из-за многолетней эксплуатации моста и смыва днища опорных колонн. Сейчас мост находится на балансе Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"

- акимат района

К счастью, в момент обрушения на мосту не было транспорта – обошлось без жертв и пострадавших, сейчас движение по мосту закрыто, а местные жители объезжают его, делая крюк в 15 км. Мост находился на автодороге областного значения, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас на месте происшествия работают ДЧС, полиция и представители местных исполнительных органов – они проверят техническое состояние моста и представят заключение.