Вестник Кавказа

Создание службы внешней контрразведки утвердили в парламенте Армении

заседание парламента Армении
© Фото: сайт парламента Армении
Армянские парламентарии поддержали инициативу о создании службы внешней контрразведки. Она будет заниматься вопросами обеспечения безопасности армянских диппредставительств за рубежом.

В Армении появится служба внешней контрразведки. Данный вопрос был вынесен на голосование на заседании правительства, состоявшегося 17 декабря.

Изменения в закон "Об органах национальной безопасности", предусматривающие создание данной службы, были приняты членами парламента приняли во втором и окончательном чтении большинством голосов.

Служба будет создана при СНБ республики. Проект принят в связи с тем, что Служба внешней разведки, сформированная в конце 2022 года, и Служба нацбезопасности разделили между собой функции.

Новое подразделение займется обеспечением безопасности дипломатических представительств республики в других странах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
700 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.