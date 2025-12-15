Создание службы внешней контрразведки утвердили в парламенте Армении

Армянские парламентарии поддержали инициативу о создании службы внешней контрразведки. Она будет заниматься вопросами обеспечения безопасности армянских диппредставительств за рубежом.
В Армении появится служба внешней контрразведки. Данный вопрос был вынесен на голосование на заседании правительства, состоявшегося 17 декабря.
Изменения в закон "Об органах национальной безопасности", предусматривающие создание данной службы, были приняты членами парламента приняли во втором и окончательном чтении большинством голосов.
Служба будет создана при СНБ республики. Проект принят в связи с тем, что Служба внешней разведки, сформированная в конце 2022 года, и Служба нацбезопасности разделили между собой функции.
Новое подразделение займется обеспечением безопасности дипломатических представительств республики в других странах.