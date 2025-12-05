ФАС выдала предупреждение аэропорту Краснодара

Оператор аэропорта Краснодара получил предупреждение от ФАС в связи с фактом взимания отдельной платы за регистрацию пассажиров. Аналогичное предупреждение коснулось еще более 10 аэропортов России.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения главным операторам ряда российских аэропортов, в том числе Краснодара, который возобновил работу три месяца назад.

"Главные операторы взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. Такие действия содержат признаки навязывания невыгодных условий договора авиакомпаниям"

– пресс-служба ФАС

Предупреждения за данное нарушение выдано также операторам следующих российских аэропортов: Самара, Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, Челябинск, Благовещенск, Горно‐Алтайск, Новый Уренгой, Тобольск, Оренбург и Петропавловск‐Камчатский.

"Напомним, что тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров"

– ФАС

В ведомстве отметили, что если предупреждение не будет исполнено, ФАС возбудит антимонопольное дело.

Аэропорт Краснодара после 3,5 лет простоя возобновил работу в середине сентября 2025 года. Воздушная гавань обслуживает как внутренние, так и международные рейсы.