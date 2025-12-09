Азербайджан начал первую коммерческую сделку с Арменией

Сегодня из Азербайджана в Армению через Грузию впервые отправится железнодорожный состав с грузом бензина АИ-95, произведенного на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе.

В Баку уже стоит под парами грузовой состав из 22 вагонов-цистерн, наполненных высококачественным бензином АИ-95, произведенном Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) для нужд Армении.

Сегодня он отправится через Грузию в Армению в соответствии с договоренностями, достигнутыми 28 ноября на встрече заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна в городе Габале.

Пока экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению носит исключительно коммерческий характер, а азербайджанский бензин будет продаваться в стране по ценам международного рынка.

Напомним, транзит топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии по решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе Грузинская железная дорога в этот раз проведет бесплатно.