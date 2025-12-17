Пашинян предложил РЖД построить дороги в Азербайджан и Турцию

С просьбой восстановить приграничные железнодорожные участки на северо-восточной и западной частях Армении Никол Пашинян обратился к российской стороне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с просьбой к российским властям: Еревану необходима помощь в восстановлении некоторых маршрутов железнодорожной инфраструктуры.

До 2038 года действует соглашение о передаче права на управление и эксплуатацию армянской железнодорожной сети российскому оператору "Южно-Кавказской железной дороге" (ЮКЖД), которая находится в полной собственности РЖД.

"Я попросил коллег из РФ срочно заняться полным восстановлением участка железной дороги из Ерасха к Нахчывану и села Ахурик к турецкой границе"

– Никол Пашинян

Пашинян также добавил, что намерен в ближайшее время обратиться и с вопросом реставрации участка из приграничного армянского Иджевана в азербайджанский Гахаз.

"Надеюсь, российские коллеги выполнят эту просьбу"

– Никол Пашинян