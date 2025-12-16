Самолет из Алматы не долетел до Бангкока

Минувшей ночью самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, летевший по маршруту Алматы – Бангкок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дели – его пассажиры ждут резервный борт.

Авиарейс KC931, минувшей ночью вылетевший по маршруту Алматы – Бангкок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дели по технической причине, сообщила казахстанская авиакомпания Air Astana.

"Самолет со 138 пассажирами вылетел из Алматы в 01:00 и приземлился в Дели в 05:51 в штатном режиме"

- Air Astana

Подробности авиапроисшествия не сообщаются, однако известно, что посадка авиалайнера прошла в штатном режиме, среди пассажиров и экипажа пострадавших нет, сообщили в компании, передает Sputnik Казахстан.

На всех пассажиров оформлены временные визы, авиакомпания предоставила им питание и сейчас решает вопрос размещения пассажиров в гостинице.

Параллельно готовится резервный борт для продолжения рейса в Бангкок, добиавили в авиакомпании.