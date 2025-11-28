ЕАБР доведет инвестиции в Армению до полумиллиарда долларов

Евразийский банк развития поставил новую цель по объему инвестиций в Армении до конца 2026 года – они будут увеличены почти в два раза и составят 500 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон.

"Мы уже инвестировали $380 млн, что намного больше того, что мы предполагали по нашей стратегии… Наша цель в конце 2026 г. показать цифру в $500 млрд. Это абсолютно достижимый результат"

- Ярослав Мандрон

В планах банка три направления – инвестиции в Зангезурский медно-молибденовый комбинат, цифровизация и оптимизация армянских компаний, а также поддержка малого и среднего бизнеса, передает Sputnik Армения.

Армению выгодно отличает то, что в отличие от других стран 99% объема инвестированных в нее средств ЕАБР идет в реальный сектор экономики, подчеркнул Мандрон.

Объявляя в 2022 году о своей 5-летней стратегии, банк договаривался с властями Армении об инвестициях в пределах $280 млн, но уже значительно превысил эту сумму, добавил Ярослав Мандрон.