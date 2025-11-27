Вестник Кавказа

ВВП Армении вырос на 6%
По данным Евразийского банка развития, ВВП Армении в этом году прибавил 6%. Импульс экономическому росту придали финсектор, IT-сфера, а также строительство.

Экономика Армении продемонстрировала рост на 6% за девять месяцев 2025 года, сообщается в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР). 

Согласно информации экономистов, достичь этого удалось за счет роста финсектора, IT-сферы, а также строительства. Указанные сектора выросли соответственно на 15%, 18% и 23%. 

Как отмечается в отчете ЕАБР, внешняя торговля страны упала за январь-сентябрь этого года. Так, экспорт просел на 30%, импорт потерял 25,6%. Несмотря на падение внешней торговли, ожидается высокий рост по итогам года. 

Ранее о росте экономики страны выше прогнозов заявил глава правительства Армении Никол Пашинян. По его словам, экономика республики показала рост в 6%  в этом году.

