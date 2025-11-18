Перспективы взаимодействия в оборонной сфере обсудили Армения и ЕС

Замглавы МИД Армении в ходе поездки в Брюссель обсудил взаимодействие республики с Евросоюзом. Одной из обсуждаемых тем стала оборона и безопасность.

В Брюсселе прошла встреча замглавы МИД Армении Роберта Абисогомоняна и заместителя генсека по политическим вопросам Службы внешних отношений Евросоюза Олофа Скуга. Об этом пишут армянские СМИ.

Центральной темой разговора стали перспективы отраслевого сотрудничества Армения-ЕС, в том числе оборона и безопасность. Стороны также поговорили о взаимодействии в вопросах, связанных с гибридными угрозами.

Кроме того, участники встречи коснулись широкого круга вопросов региональной и международной повестки, представляющих обоюдный интерес. Замглавы армянского внешнеполитического ведомства представил соглашения, которые были достигнуты в августе в США, отметив их важность в контексте разблокирования транспортной инфраструктуры в регионе.

Помимо этого, на встрече состоялось обсуждение сотрудничества Еревана и Брюсселя в рамках международных организаций и шагов, направленных на его углубление.