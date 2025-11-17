В Ереван прибудет миссия ЕС по либерализации визового режима

Брюссель направит в Ереван экспертов, которые оценят, насколько продуктивно власти Армении работают над реализацией плана по либерализации визового режима.

Армении и Евросоюз в ближайшее время детально обсудят упрощение визового режима: в Ереван прибудет делегация европослаников, информирует пресс-служба МВД республики.

Согласно данным армянских СМИ, оценочная миссия прибудет в столицу страны для переговоров по плану либерализации, положения которого были переданы армянской стороне 5 ноября. Европейские эксперты намерены оценить продвижение плана по законодательно-политическому направлению. Брюссель выпустит отчет по прогрессу Армении в направлении либерализации, который будет подготовлен в 2026 году.

Отмечается, что европейские власти намерены оценить продвижение по предварительным "ориентирам", а также реализацию второго этапа, который предусматривает практическое внедрение инициатив. Власти ЕС в дальнейшем будут формировать отчеты о работе Еревана по либерализации.