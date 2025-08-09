Армения и США начнут реализовывать соглашения по Маршруту Трампа

Ереван и Вашингтон организуют рабочую группу для совместной реализации "Маршрута Трампа" через юг Армении, сделала объявление Элисон Хукер.

Армения и США организуют специальную рабочую группу по реализации "Маршрута Трампа", который свяжет Азербайджан через южные территории Армении, сообщила замгоссекретаря США Элисон Хукер в ходе своей встречи с армянским премьером Николом Пашиняном.

Хукер провела встречу в Ереване с целью обсуждения идей, которые были достигнуты в рамках августовский встречи в Белом доме.

Она отметила особую значимость всего региона Южного Кавказа как жизненно важного торгового маршрута.

Совместную рабочую группу возглавит заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.