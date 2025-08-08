Пашинян предложил России инвестировать в "Маршрут Трампа во имя мира и процветания"

Армения ждет российских инвестиций в свою железнодорожную систему, включая проекты восстановления транспортного сообщения с Азербайджаном, сказал Никол Пашинян, комментируя перспективы строительства армянского участка Зангезурского коридора.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян обратился к России с инициативой о привлечении российских инвестиций в армянский участок Зангезурского коридора, который будет передан в управление американской компании и реализован под названием "Маршрут Трампа во имя мира и процветания".

Положение о "Маршруте Трампа" содержится в подписанной накануне Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом Совместной декларации о продвижении армяно-азербайджанского урегулирования.

Пашинян пояснил, что в целом железнодорожная сфера Армении находится в ведении России, поскольку армянские железные дороги управляются "дочкой" РЖД. Соответственно, РЖД может быть интересно вложиться в новую дорогу, которая соединит Зангиланский район Азербайджана и Нахчыванскую Автономную Республику по армянской территории.

Также он предложил РЖД инвестировать в восстановление и других дорог, связанных с Азербайджаном, прежде всего дороги из армянского Иджевана в азербайджанский Газах.

Никол Пашинян отметил, что "Маршрут Трампа во имя мира и процветания" способен стать как экономический проект точкой сопряжения интересов и взаимодействия США с Россией и Ираном.