Москва приветствовала встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Вашингтоне

Спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подробно прокомментировала итоги встречи в Вашингтоне лидеров Азербайджана и Армении, позитивно оценив достигнутые в ходе переговоров успехи в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Пресс-спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова в материале на сайте ведомства сообщила, что Москва положительно относится к продвижению армяно-азербайджанского урегулирования, которое произошло накануне в ходе трехсторонних контактов в Вашингтоне президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Прежде всего она подчеркнула, что национальным интересом России на Южном Кавказе остается формирование в регионе зоны стабильности и процветания, для чего необходимо всестороннее урегулирование отношений Баку и Еревана.

По этой причине, отметила Мария Захарова, Москва поддерживает любые усилия, нацеленные на стабилизацию Южного Кавказа и нормализацию армяно-азербайджанских связей, а значит, и вашингтонский саммит, где была подписана Совместная декларация Алиева и Пашиняна оценивается российскими властями позитивно.

"Встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня"

– Мария Захарова

Представитель МИД РФ напомнила, что армяно-азербайджанское урегулирование по-прежнему базируется на документах, принятых с российским участием – Трехстороннем заявлении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна от 9 ноября 2020 года и "дорожной карте" 2021-2022 годов по подготовке мирного договора, открытию коммуникаций и делимитации армяно-азербайджанской границы – причем по каждому направлению была проделана за прошедшие годы большая работа.

Захарова отметила, что Россия считает оптимальным двусторонний формат армяно-азербайджанского урегулирования при поддержке соседних стран – России, Ирана и Турции, но участие внерегиональных государств также допустимо, если они будут содействовать миру на Южном Кавказе.

"Дополнительно проанализируем вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций. В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила"

– Мария Захарова

Дипломат также напомнила, что участие Армении в ЕАЭС должно учитываться при организации грузового транзита по армянской территории, а проект размещения американской компании на дороге вдоль армяно-иранской границы необходимо согласовать с фактом работы российских пограничников в этом районе.

"Важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств"

– Мария Захарова