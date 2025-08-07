Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали декларацию о мирном урегулировании

Лидеры Азербайджана и Армении документально закрепили намерения республик урегулировать отношения мирным путем.

В Вашингтоне сегодня вечером состоялась церемония подписания нового документа в рамках мирного урегулирования послевоенных отношений Азербайджана и Армении. Президент АР Ильхам Алиев и премьер-министр РА Никол Пашинян после двусторонних встреч с президентом США Дональдом Трампом поставили подписи под Совместной декларацией, в которой закреплен настрой Баку и Еревана на скорейшую нормализацию связей.

В ходе пресс-конференции Дональд Трамп объявил, что Баку и Ереван берут на себя обязательство воздерживаться от любых боестолкновений и разблокировать транспортные коммуникации, а также установить дипломатические отношения и взаимно уважать территориальную целостность друг друга.

"Они долгое время сражались - 35 лет. А теперь они друзья, и они будут друзьями долгое время"

- Дональд Трамп

Он сообщил, что Армения согласилась передать в управление американской компании армянский участок Зангезурского коридора на срок в 99 лет. Президент США пояснил, что это позволит предоставить Азербайджану беспрепятственный транспортный доступ к Нахчывану при соблюдении суверенитета Армении.

Также Дональд Трамп отметил, что заморозил 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы", запрещающую государственную помощь США Азербайджану.

Также прошла процедура парафирования текста мирного договора, окончательно согласованного пять месяцев назад, 13 марта. Главы МИД двух стран Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян парафировали документ, то есть подтвердили согласие обеих сторон с его положениями и отсутствие разночтений в понимании пунктов мирного договора.