"Карабах" ищет нового нападающего

Главный тренер "Карабаха" подтвердил настрой на подписание игрока в группу атаки. Он отметил, что в настоящее время руководство активно работает над этим вопросом.

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заинтересован в приглашении еще одном нападающем. Об этом рассказал главный тренер команды Гурбан Гурбанов.

"Этот вопрос возникает каждый сезон. Иногда опаздывали или не получалось сделать нужный трансфер, но у нас были хорошие форварды. Сейчас идет активный поиск"

– Гурбан Гурбанов

Он также подчеркнул, что поиск не ограничится одним лишь форвардом.

"Постараемся взять игрока не только на атакующую позицию, но и другие усилить. Наши потребности возросли. Вы и сами видите, в каком режиме мы работаем. Нам нужны хорошие и качественные игроки"

– тренер "Карабаха"

Чемпионат Азербайджана

После 14 туров "Карабах" с 33 очками лидирует в турнирной таблице национального первенства. Агдамцы одержали 10 побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Лига чемпионов

По итогам 6 туров основного этапа ЛЧ "Карабах" занимает 22-ю строчку, имея в своем активе 7 очков. Следующим соперником агдамской команды станет франкфуртский "Айнтрахт". Игра пройдет в Баку 21 января. В заключительном туре основного этапа "Карабах" встретится в гостях с "Ливерпулем". Матч запланирован на 28 января.