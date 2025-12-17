Вестник Кавказа

Бакинский порт вышел на рекордные мощности

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бакинский порт установил рекорд – впервые в 2025 году обработка достигла 100 тыс TEU, в прошлом году мощность порта составила 76,7 тыс TEU.

Годовой показатель обработки контейнеров в Бакинском международном морском порту установил рекорд – впервые обработка достигла уровня 100 тыс TEU – стандартных 20-футовых контейнеров.

В порту отметили, что рекордный показатель говорит об эффективности единой системы управления транспортом, сформированной в результате слияния Бакинского порта с ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Интеграция операция порта и АЖД позволила ускорить процессы обработки грузов и оптимизировать логистические маршруты. Также гибкости в выполнении операций оказала содействие деятельность Единого транзитного центра. Все вместе эти факторы привели к тому, что Бакинский порт вышел на новые показатели мощности.

Бакинский порт занимает особое стратегическое положение – он является одним из ключевых узлов Южного Кавказа и Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), также этой первый порт в регионе, получивший сертификат "Зеленый порт" ("Экопорт").

Отметим, что в 2024 году через порт прошло 76,7 тыс TEU.

