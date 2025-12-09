Вестник Кавказа

Великобритания расширила санкции против российского нефтеэкспорта

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соединенное Королевство утвердило новые санкции, направленные против российского экспорта нефти. Под рестрикции попали как компании, так и отдельные граждане.

Лондон ввел новые антироссийские рестрикции, которые затронули экспорт нефти. В "черный список" Соединенного Королевства вошли юрлица, а также отдельные граждане – всего 24 позиции. 

Согласно информации СМИ, ограничения введены против компаний "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз" и "ННК-Ойл". Также рестрикции введены против пяти граждан. 

Отметим, что 15 декабря ЕС утвердили новые санкции против РФ. Под прицелом Брюсселя оказались компании, специализирующиеся на экспорте нефти, а также пять человек, которые связаны с клубом "Валдай".

