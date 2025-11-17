Кубань становится крупным центром выращивания и хранения фруктов

Только за последние десять лет сельские хозяйства Краснодарского края нарастили емкость своих фруктохранилищ в три раза – до почти полумиллиона тонн, все они оснащены автоматизированными линиями и современной техникой.

Садоводческие хозяйства Кубани за последние 10 лет не только удвоили число фруктовых питомников и садов, но и значительно увеличили число хранилищ, позволяющих хранить урожай в оптимальных условиях долгое время, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мало вырастить урожай, важно сберечь его в свежем товарном виде. Поэтому предприятия края активно реконструируют и строят фруктохранилища, которые оснащены автоматизированными линиями и современной техникой"

- Вениамин Кондратьев

Сейчас в крае успешно функционируют мощные комплексы фруктохранения, которые позволяют долгое время сохранять свежесть и сочность 420 тыс т собранных садоводами фруктов - это в три раза больше, чем было 10 лет назад, отметил глава региона, передает "АиФ-Юг" со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Для планомерного наращивания производства и хранения фруктов и ягод аграриям предоставляется господдержка на закладку питомников, садов и уход за ними, добавил Вениамин Кондратьев.