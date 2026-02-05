В Крым запустят больше поездов перед началом курортного сезона

Новые поезда будут курсировать в Крым из Москвы и Смоленска в предстоящий курортный сезон.

Во время курортного сезона в Крым запустят дополнительные поезда из Москвы и Смоленска, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".

Уточняется, что поезда №453/454 Москва – Симферополь и №473/474 Смоленск – Симферополь начнут курсировать с 27 мая, один раз в четыре дня. Из столицы составы будут отправляться с Киевского вокзала.

Кроме того, поезда будут следовать по единому графику на участке "Брянск–Симферополь", что позволит жителям Брянска, Орла и Курска также по прямой уехать на юг.

"В первый рейс поезд №453/454 отправится с Киевского вокзала Москвы 27 мая в 17:40. Он проследует через Калугу, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону. Прибытие в Симферополь – через день в 17:05"

– Гранд-Сервис Экспресс

Поезда из Смоленска начнут движение с 29 мая в 19:21, уточнили в компании перевозчика. Прибытие запланировано через день в 17:05.

"В составы поездов будут включены купейные вагоны классов 2К, 2Л и 2Э, а также плацкартные вагоны 3У и 3Л"

– Гранд-Сервис Экспресс