Международный секретарь грузинской партии "Солидарность во имя мира" заявил об ангажированности и бульварности BBC, призвав британские власти к вводу санкций против вещательной корпорации.

На фоне включения двух грузинских телеканалов в санкционные списки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ираландии, международный секретарь грузинской пророссийской партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия выступил с заявлением.

Пипия обратил внимание британских властей на парадокс санкционирования грузинских СМИ и оставление без внимания деятельности BBC, чью деятельность политик охарактеризовал как ангажированное выполнение политических заказов, а само медиа как бульварную прессу.

Секретарь грузинской партии призвал Великобританию ввести санкции против BBC.

Данное заявление было сделано в связи с расследованиями протестов в Грузии, происходящих в 2024 году. Британская вещательная корпорация в статье и документальном фильме обвинила грузинские власти в использовании химического оружия для подавления антиправительственных демонстраций.