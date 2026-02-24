Вестник Кавказа

Британии следует ввести санкции против BBC — грузинский политик

Британии следует ввести санкции против BBC — грузинский политик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международный секретарь грузинской партии "Солидарность во имя мира" заявил об ангажированности и бульварности BBC, призвав британские власти к вводу санкций против вещательной корпорации.

На фоне включения двух грузинских телеканалов в санкционные списки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ираландии, международный секретарь грузинской пророссийской партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия выступил с заявлением.

Пипия обратил внимание британских властей на парадокс санкционирования грузинских СМИ и оставление без внимания деятельности BBC, чью деятельность политик охарактеризовал как ангажированное выполнение политических заказов, а само медиа как бульварную прессу.

Секретарь грузинской партии призвал Великобританию ввести санкции против BBC.

Данное заявление было сделано в связи с расследованиями протестов в Грузии, происходящих в 2024 году. Британская вещательная корпорация в статье и документальном фильме обвинила грузинские власти в использовании химического оружия для подавления антиправительственных демонстраций.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1235 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.