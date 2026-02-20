Вестник Кавказа

В Турции назвали число браков граждан страны с россиянками

По данным властей Турции, 1630 россиянок связали себя узами брака с гражданами страны. На первом месте по числу иностранных невест в стране оказалась Сирия.

В Турции подсчитали число браков, которые заключили граждане страны с иностранцами. Россиянки оказались в пятерке самых популярных иностранных невест в стране. 

По данным властей, замуж за граждан Турции за прошлый год вышли 1630 россиянок, что составило около 6% от общего числа браков граждан страны с иностранками. Всего более 28 тыс турецких мужчин сделали выбор в пользу иностранной жены. 

На первом месте по числу иностранных невест и женихов в Турции оказалась Сирия. 

Отметим, что в 2024 году свыше 2 тыс россиянок решили связать свою судьбу с гражданами Турции.

