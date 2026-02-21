Совет мира запустил официальный сайт

Запущен сайт международной организации Совет мира. На ресурсе опубликованы Устав, список 26 стран-учредителей и план по Газе.

Начал работу официальный сайт Совета мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа. Ресурс, расположенный по адресу boardofpeace.org, уже опубликовал на главной странице список 26 государств-учредителей, а также ознакомил посетителей с основополагающими принципами деятельности организации.

На портале уже опубликованы ключевые документы организации: Устав Совета, план мирного урегулирования в Газе, а также материалы и итоги проведенных встреч. Отдельно на ресурсе представлена информация о членах Совета и составе Правления по Газе.

Совет мира ставит перед собой цели по укреплению международной безопасности. Миссия организации, согласно Уставу, охватывает четыре ключевых направления: укрепление стабильности в кризисных регионах, восстановление систем законного управления, достижение устойчивого мира в зонах конфликтов, а также глобальное распространение эффективных практик миростроительства для всех заинтересованных государств.