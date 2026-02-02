В конце февраля ожидается парад планет — NASA

NASA раскрыло подробности грядущего парада планет: Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер будут видны без оптики, а для наблюдения Урана и Нептуна понадобятся приборы.

В последние дни февраля жители Земли смогут наблюдать парад планет. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"28 февраля мы увидим на вечернем небе не одну, не две, а целых шесть планет. Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер появятся вскоре после захода солнца"

— NASA

По данным NASA, при благоприятных погодных условиях четыре планеты — Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер — будут видны без специальных приборов. Чтобы рассмотреть Уран и Нептун, понадобятся бинокль или телескоп.