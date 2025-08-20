Новая потенциально обитаемая планета: что известно о двойнике Земли

Не исключено, что во Вселенной мы всё-таки не одни: на днях ученые сообщили об обнаружении новой потенциально обитаемой планеты. Что собой представляет новая планета, где она находится и чем важно ее обнаружение?

Планета - двойник Земли

27 января группа международных учёных, в числе которых австралиец Александр Веннер и россиянин Иван Терентьев, опубликовали отчёт о новой потенциально обитаемой планете, которая была ими обнаружена в ходе проверки данных, собранных во время миссии орбитального телескопа ”Кеплер”. Оказалось, что телескоп, который вышел из строя еще в 2018 году, продолжает удивлять: почти 10 лет назад ему удалось зафиксировать транзит, то есть прохождение планеты мимо похожей на Солнце звезды. Рассчитав орбитальный период (время, за которое планета совершает оборот вокруг центра притяжения), астрономам удалось выяснить, что потенциально новая обитаемая планета очень похожа на Землю. Звезде, вокруг которой кружит возможная планета-двойник Земли, присвоили название HD 137010, а самой планете - HD 137010 b.

Новый объект в космосе - это экзопланета?

Пока что объект HD 137010 b лишь кандидат в потенциально обитаемые экзопланеты. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть факт возможности жизни на двойнике Земли, нужны дополнительные исследования. Учёные пока не могут точно сказать, что новый объект - экзопланета, то есть планета за пределами нашей Солнечной системы, которая вращается вокруг звезды или звёзд. Не исключено, что новое открытие представляет собой супер-огромный снежный шар - колоссальных размеров космический объект, который состоит изо льда.

Что известно о новой планете?

Несмотря на то, что телескопу ”Кеплер” удалось зафиксировать не более, чем пятно на фоне яркой звезды, астрономы смогли установить несколько фактов о новом объекте, который, возможно, потенциально обитаемая планета:

новый объект HD 137010 b делает полный оборот вокруг звезды, похожей на наше Солнце, за 355 дней;

звезда нового объекта - оранжевый карлик, который примерно на 1000 °C холоднее, чем Солнце (желтый карлик с температурой 5506 °C);

потенциально обитаемая новая планета по размеру чуть больше, примерно на 5%, чем Земля;

новая планета находится от своей звезды приблизительно на том же расстоянии, что и Земля от Солнца, однако энергии она получает на треть меньше, чем наша планета;

звезда объекта HD 137010 b находится в 146 световых годах от Земли (Солнце, в частности, всего в 8,5 световых минутах от нашей планеты).

Есть ли жизнь на новой потенциальной планете?

Вопрос обитаемости новой потенциальной экзопланеты самый интересный. Астрономы, которым удалось определить HD 137010 b, считают, что шансы объекта на расположение в зоне обитаемости примерно 50%. Зона обитаемости - это условное пространство около звезды, в котором может зародиться жизнь. Несмотря на то, что новая возможная планета очень похожа на Землю своим расположением, света и тепла от собственной звезды она получает гораздо меньше, и не исключено, что температура на ней - 68 °C, на пять градусов ниже, чем средняя температура на Марсе. Между тем, авторы доклада о потенциально обитаемой планете предполагают, что несмотря на возможность холодного климата, на планете может быть вода, если в её атмосфере больше углекислого газа, чем в атмосфере Земли.

В чем важность нового открытия?

Обнаружение каждой потенциально обитаемой экзопланеты, а сегодня в этом списке их более 80, большое событие в мире астрономии, поскольку одна из задач, которая стоит перед теми, кто изучает космос, найти жизнь за пределами нашей планеты и выяснить, одни мы во Вселенной или нет. Что касается объекта HD 137010 b, сегодня он хотя и не самая близкая к нам экзопланета, больше всего напоминает Землю и по размерам, и по времени орбитального вращения вокруг звезды.

За сколько можно добраться до новой планеты?

HD 137010 b находится в нашей галактике Млечный путь, однако чтобы добраться до нее на той скорости, которая сегодня доступна человечеству, понадобятся десятки тысяч лет. В настоящий момент единственный возможный способ вновь увидеть планету, это наблюдать за областью галактики, в которой она находится, с помощью орбитальных телескопов нового поколения, в том числе TESS, запущенного в 2018 году и планируемого к выводу на орбиту в следующем году PLATO.