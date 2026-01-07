Страны ОПЕК+ сохранили заморозку уровня нефтедобычи до конца марта

Опек+ не будет увеличивать добычу нефти в ближайшие два месяца. Это связано с сезонными колебаниями.

Восемь стран ОПЕК+ договорились о сохранении ограничений на нефтедобычу до конца марта этого года.

"Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить поэтапное увеличение производства в марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями"

– ОПЕК

Напомним, осенью прошлого года РФ, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт и Оман начали отказ от ограничений на добычу "черного золота". Страны объединения наращивали добычу на 137 тыс баррелей в стуки.

Восьмерка ОПЕК+ также договорилась о новой встрече весной этого года. Заседание состоится 1 марта.