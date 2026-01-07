Вестник Кавказа

Страны ОПЕК+ сохранили заморозку уровня нефтедобычи до конца марта

Страны ОПЕК+ сохранили заморозку уровня нефтедобычи до конца марта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Опек+ не будет увеличивать добычу нефти в ближайшие два месяца. Это связано с сезонными колебаниями.

Восемь стран ОПЕК+ договорились о сохранении ограничений на нефтедобычу до конца марта этого года.  

"Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить поэтапное увеличение производства в марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями"

– ОПЕК 

Напомним, осенью прошлого года РФ, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Алжир, Кувейт и Оман начали отказ от ограничений на добычу "черного золота". Страны объединения наращивали добычу на 137 тыс баррелей в стуки. 

Восьмерка ОПЕК+ также договорилась о новой встрече весной этого года. Заседание состоится 1 марта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
900 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.