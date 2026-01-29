В Гудаури подсчитали туристов из России

Около половины туристов на популярном в Грузии горнолыжном курорте Гудаури составляют россияне – снаряжение они большей частью арендуют на месте и охотно пользуются помощью инструкторов.

Примерно половину туристов на грузинском горнолыжном курорте Гудаури составляют россияне, а наиболее популярен у российских туристов сноуборд, рассказал инструктор Мамука Габричидзе.

"Доля граждан России среди посетителей Гудаури в текущем сезоне увеличилась: иностранцев много, и около половины посетителей курорта составляют россияне. Значительная часть российских туристов – райдеры среднего и высокого уровня"

- Мамука Габричидзе

Российские туристы редко пользуются собственным снаряжением, предпочитая арендовать его на месте: пункты проката всегда работают в штатном режиме. Часть туристов выбирают длительный формат отдыха, оставаясь на курорте на 5-10 дней, передает Sputnik Грузия.

Напомним, курорт Гудаури в Казбегском районе страны - один из крупнейших и наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Туристов привлекает сюда и стабильный снежный покров, обусловленный расположением и климатическим условиям Гудаури.