Российскую нефть готова покупать Индонезия

Приступить к закупкам российской нефти на фоне ослабления американских санкций готова Индонезия, об этом сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия.

"Самое важное для нас сейчас — это наличие товара и его конкурентная цена. Это главный приоритет… Импорт нефти из России стал возможен после того, как США вновь открыли доступ к закупкам российской нефти, ранее находившейся под санкциями"

– Лахадалия

Министр добавил, что Индонезия не планирует работать только с одним поставщиком нефти и рассматривает различные возможности на фоне текущей нестабильной ситуации в ближневосточном регионе.

Ранее США сняли ограничения на российскую танкерную нефть до 11 апреля в связи с почти прекратившимися поставками нефти на мировой рынок с Ближнего Востока.