В Грузию за два месяца поступило почти $580 млн денежными переводами

В Нацбанке Грузии сообщили, сколько средств поступило в страну в начале года посредством денежным переводов. Лидером по объему стали США, лидером по росту – Россия.

В начале года объем денежных переводов в Грузию немного снизился, следует из данных Национального банка Грузии.

Всего в банки страны за январь-февраль 2026 года поступило $578 млн, что на 16,8% по сравнению с тем же периодом прошлого.

Больше всего средств было переведено в Грузию из Соединенных Штатов – $106,3 млн, на втором месте Италия – $106,1 млн, на третьем Россия – $69,5 млн. При этом Россия стала лидером по росту денежных переводов, они возросли на 24,6%.

Из Грузии в другие страны за два месяца 2026 года поступило $64,1 млн, что больше уровня января-февраля прошлого года на 12,5%.