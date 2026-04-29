Пашинян: визит Шахина Мустафаева в Армению – историческое событие

Армянский премьер-министр Никол Пашинян дал высокую оценку визиту заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Армению, который состоялся накануне.

Соответствующее заявление глава армянского правительства сделал на заседании кабмина.

"Я считаю, что произошло очень важное событие, визиты заместителей премьер-министров двух стран я рассматриваю как исторические в логике мирного процесса и его институционализации"

– Никол Пашинян

По словам премьер-министра Армении, он рад, что стороны пришли к этому этапу.

Кроме того, Никол Пашинян подтвердил, что во вчерашних встречах участвовали и армянские бизнесмены. Конкретные имена он отказался назвать, чтобы эти предприниматели не стали жертвами атак националистов.

Напомним, накануне в армянском Агверане, под председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна, прошла 13-я встреча Госкомиссий по делимитации госграницы. На ней были согласованы тексты проектов инструкций по порядку проведения делимитационных работ. По итогам встречи стороны подписали Протокол. Дата новой встречи комиссий, которая должна состояться в Азербайджане, будет определена в рабочем порядке.