Цветочная Луна и два полнолуния ждут россиян в мае

В мае 2026 года произойдет несколько интересных астрономических явлений: можно будет увидеть Цветочную Луну и Голубую Луну. На один месяц придется сразу два полнолуния, это редкое явление.

Ученые рассказали, что можно будет увидеть на ночном небе в мае 2026 года.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что в мае произойдет два полнолуния.

"Первое из двух полнолуний мая произойдет завтра, в ночь с 1 на 2 мая, и будет видно по всей территории страны. Луна называется цветочной, что, в данном случае, вероятно, не требует объяснений"

– Лаборатория солнечной астрономии

Полнолуние в мае называют Цветочной Луной в связи с тем, что на это время приходится разгар цветения. Увидеть Цветочное полнолуние смогут россияне по всей стране, оно случится в ночь на 2 мая.

Кроме того, в мае ожидается и второе полнолуние, оно произойдет 31 мая и принесет Голубую Луну – редкое явление.

"Название в данном случае не имеет никакого отношения к цвету, а берет начало из английской идиомы "когда луна станет голубой" (несет примерно тот же смысл, что и "после дождичка в четверг", то есть почти никогда)"

– Лаборатория солнечной астрономии

Ученые отметили, что в последний раз два полнолуния в один месяц происходили в августе 2023 года, в следующий раз это явление ожидается в декабре 2028 года.